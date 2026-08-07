Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Neşeli bir ortamda geçen antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo Mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 20.00'de Göztepe ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı