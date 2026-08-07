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Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Isınma ve rondo çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Bordo Mavililer, yarın saat 20.00'de Göztepe ile hazırlık maçı oynayacak.

Trabzonspor bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirildi. Neşeli bir ortamda geçen antrenman, taktik çalışması ile sona erdi. Bordo Mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 20.00'de Göztepe ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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