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Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başladı. Antrenmanda ısınma, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, antrenmanı dar alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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