Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşti

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezonun kadro planlamalarına başlayan Trabzonspor'da sezonun ilk ayrılığı gerçekleştirdi.

HÜSEYİN TÜRKMEN İLE YOLLAR AYRILDI

Trabzonspor, 2015 yılından bu yana kadrosunda bulundurduğu 27 yaşındaki savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Uzun yıllar boyunca Trabzonspor armasını büyük bir özveriyle temsil eden profesyonel futbolcumuz Hüseyin Türkmen ile yollarımızı karşılıklı anlaşma sonucu ayırmış bulunmaktayız.

Hüseyin Türkmen, kulübümüzle birlikte 2021–2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu, 2019–2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası, ayrıca 2020 ve 2022 Türkiye Süper Kupası zaferlerinde kadroda yer alarak tarihimizdeki önemli başarılara tanıklık etmiş ve bu başarıların bir parçası olmuştur. Hüseyin Türkmen'e, kulübümüze verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Bordo-mavililerde 124 maça çıkan deneyimli oyuncu, 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.