Trabzonspor'da hedef şampiyonluğa bir adım yaklaşmak

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in açık ara lideri Trabzonspor, 31'inci hafta mücadelesinde yarın sahasında konuk edeceği Beşiktaş'ı yenerek hem rakipleriyle puan farkını artırmayı hem de şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı istiyor.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda 70 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 15 puan önünde lider durumda yer alan Trabzonspor, 31'inci hafta mücadelesinde yarın sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 390 gündür mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, 46 puanla 8'inci sırada yer alan Beşiktaş'ı yenerek hem rakipleriyle puan farkını artırmayı hem de şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

CEZALI: Peres