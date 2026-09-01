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Fatih Tekke dönemi sona erdi: Trabzonspor'da Conte sürprizi

Fatih Tekke dönemi sona erdi: Trabzonspor'da Conte sürprizi
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Trabzonspor’da Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenilmesinin ardından istifasını sunan ancak yönetim tarafından bu kararı kabul edilmeyen Tekke, Amed Sportif Faaliyetler mağlubiyetinin ardından görevinden ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olan bordo-mavililerde yönetim, karşılaşmanın ardından Fatih Tekke ile yolları ayırma kararı aldı. Böylece Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi.

İstifası kabul edilmemişti

Tekke, Ferencvaros karşısında alınan ağır yenilginin ardından sorumluluğu üstlenerek istifa ettiğini açıklamıştı. Trabzonspor yönetimi ise tecrübeli teknik adamın kararını kabul etmeyerek görevine devam etmesini istemiş ve Amed Sportif Faaliyetleri karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkmasını sağlamıştı.

Trabzonspor'da Antonio Conte sürprizi

Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor'da gündeme dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Antonio Conte geldi.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'yi çalıştıran Conte, Mayıs 2026'da İtalyan kulübüyle yollarını ayırdı. Kariyerinde Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve Napoli gibi önemli takımları çalıştıran 57 yaşındaki teknik adam, şu anda kulüpsüz bulunuyor.

Trabzonspor yönetiminin, Fatih Tekke sonrası teknik direktör adayları arasında Conte'yi de değerlendirdiği öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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