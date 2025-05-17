Trabzonspor'da Dört Futbolcunun Sağlık Durumu Açıklandı

Trabzonspor'da Dört Futbolcunun Sağlık Durumu Açıklandı
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Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumları hakkında açıklama yaptı. Oyuncular, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Bodrum FK maçında kadroda yer almayacak.

TRABZONSPOR, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'da Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulunurken, oyuncuların tedavilerine başlandığını belirtti. Beşir açıklamasında "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 36'ncı haftasında deplasmanda oynayacağımız Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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