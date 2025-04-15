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Trabzonspor'da Denis Draguş'un Sağlık Durumu Açıklandı

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Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Denis Draguş'un bacağında yaralanma tespit edildiğini ve tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Denis Draguş'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst arka kasında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi. - TRABZON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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