Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Güncelleme:
Trabzonspor'un Benjamin Bouchouari'nin, Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sol ayak bileğinde burkulma ve bağlarda yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

TRABZONSPOR'da Benjamin Bouchouari'nin, sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari'nin, sakatlığı ile ilgili açıklama yapıldı. Bordo-mavili takımda Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta maçında RAMS Başakşehir FK ile oynanan karşılaşmada sol ayak bileğinde burkulma meydana geldiği ifade edildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Benjamin Bouchouari'nin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığımız RAMS Başakşehir maçında sol ayak bileğinde burkulma meydana gelen oyuncumuz Benjamin Bouchouari'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
