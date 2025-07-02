Trabzonspor'da Alan Virginius için anlaşma tamam

Trabzonspor'da Alan Virginius için anlaşma tamam
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Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Fransız genç futbolcu Alan Virginius için kulübü Lille ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Süper Lig devi Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın transfer açıklamalarının ardından gözler transferdeki bir numaralı isim Alan Virginius transferine çevrildi.

LILLE İLE EL SIKIŞILDI

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Trabzonspor, Alan Virginius transferi için Lille ile el sıkıştı. Bordo-mavililerin bu transfer için Lille kulübüne 3 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Ayrıca transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı dile getirildi.karşılığında anlaşma sağladı.

GALATASARAY'A GOL ATMIŞTI

Geride kalan sezonda Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, çıktığı 45 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Virginius, Galatasaray ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında oyuna sonradan girmiş ve 1 gol kaydetmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

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