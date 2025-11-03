Trabzonspor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda, Galatasaray maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Bordo mavili takım, hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Öte yandan, antrenman öncesi Ahmet Doğan Yıldırım ve Wagner Pina için doğum günü pastası kesildi.