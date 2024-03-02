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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma, koordinasyon çalışması, 5'e 2 ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve şut çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Spor

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