Trabzonspor, Coca-Cola'nın Sponsorluk Teklifini Reddetti
Trabzonspor Kulübü, Gazze'deki olaylar nedeniyle Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmedi. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bu kararı alırken duyduğu hassasiyeti ifade etti.
Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini söyledi.
Doğan, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." dedi.
Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor