Trabzonspor, Coca-Cola'nın Sponsorluk Teklifini Reddetti

Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü, Gazze'deki olaylar nedeniyle Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmedi. Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, bu kararı alırken duyduğu hassasiyeti ifade etti.

Trabzonspor Kulübü, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini reddetti.

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Coca-Cola'nın sponsorluk teklifini kabul etmediklerini söyledi.

Doğan, "Filistin'de, Gazze'de yaşananlar belli. Gönlüm böyle bir anlaşmaya el vermedi." dedi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
