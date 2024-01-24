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Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki ısınma antrenmanı gerçekleştirdi. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki ısınma antrenmanı gerçekleştirdi.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.

Kaynak: AA / Spor

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