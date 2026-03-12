Haberler

Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti. Antrenmanda ısınma ve pas çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar yapıldı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman taktiksel çalışma ile son buldu.

Bordo mavililer, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
