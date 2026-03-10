Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan çalışmalarda oyuncular rejenerasyon ve dayanıklılık antrenmanları gerçekleştirdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Zecorner Kayserispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.
Takımdaki diğer oyuncular ise 5'e 2 çalışmasının ardından dayanıklılık antrenmanı yaptı.
Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu