Trabzonspor, Bursaspor'a Evinde Mağlup Oldu

Trabzonspor basketbol takımı evinde kaybetti

SALON: Hayri Gür Spor Salonu

HAKEMLER: Kerem Baki, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu

TRABZONSPOR: Reed 31, Grant, Tinkle 6, Cem Ulusoy 8, Güney, Gordon 2, Berk Demir 2, Ulubay 9, Yeboah 9, Ege Arar 2, Silins 8, Delgado 2

BURSASPOR: Childress 19, Akdamar, Parsons 14, Köksal 3, Satır, Akın 7, Delaurier 2, Crawford 6, Onar-, King, Konontsuk 25, Nnoko 9

1. PERİYOT: 17-19

DEVRE: 38-43

3. PERİYOT: 66-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Bursaspor'a 85-79 mağlup oldu.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu konuk ekip 19-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Bursaspor, soyunma odasına 43-38'lik avantajla girdi.

Üçüncü periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, Reed'in üçlükleri ve Ulubay'ın hücum katkılarıyla 7-0'lık seri yakaladı. Bordo-mavililer bu bölümde ritmini buldu ve üçüncü periyodu 66-57 önde tamamladı.

Son çeyrekte Konontsuk ve Childress'in sayılarıyla hücumda vites yükselten Bursaspor, farkı kapatarak öne geçti. Reed'in 31 sayılık performansına rağmen skor üstünlüğünü koruyamayan Trabzonspor, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor'da Marcquıse Reed 31 sayıyla hem takımın hem de maçın en skorer ismi olurken, Bursaspor'da Arthur Konontsuk 25 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Öte yandan karşılaşmayı Trabzonspor'un oyuncuları Okay Yokuşlu ile Felipe Augusto da aileleriyle birlikte izledi.