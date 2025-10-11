Haberler

Trabzonspor, Bursaspor'a Evinde Mağlup Oldu

Trabzonspor, Bursaspor'a Evinde Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında evinde Bursaspor'a 85-79 mağlup oldu. Üçüncü periyotta öne geçmekle birlikte, son çeyrekte rakibine üstünlüğünü kaptırdı.

Trabzonspor basketbol takımı evinde kaybetti

SALON: Hayri Gür Spor Salonu

HAKEMLER: Kerem Baki, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu

TRABZONSPOR: Reed 31, Grant, Tinkle 6, Cem Ulusoy 8, Güney, Gordon 2, Berk Demir 2, Ulubay 9, Yeboah 9, Ege Arar 2, Silins 8, Delgado 2

BURSASPOR: Childress 19, Akdamar, Parsons 14, Köksal 3, Satır, Akın 7, Delaurier 2, Crawford 6, Onar-, King, Konontsuk 25, Nnoko 9

1. PERİYOT: 17-19

DEVRE: 38-43

3. PERİYOT: 66-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Bursaspor'a 85-79 mağlup oldu.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu konuk ekip 19-17 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Bursaspor, soyunma odasına 43-38'lik avantajla girdi.

Üçüncü periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Trabzonspor, Reed'in üçlükleri ve Ulubay'ın hücum katkılarıyla 7-0'lık seri yakaladı. Bordo-mavililer bu bölümde ritmini buldu ve üçüncü periyodu 66-57 önde tamamladı.

Son çeyrekte Konontsuk ve Childress'in sayılarıyla hücumda vites yükselten Bursaspor, farkı kapatarak öne geçti. Reed'in 31 sayılık performansına rağmen skor üstünlüğünü koruyamayan Trabzonspor, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor'da Marcquıse Reed 31 sayıyla hem takımın hem de maçın en skorer ismi olurken, Bursaspor'da Arthur Konontsuk 25 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Öte yandan karşılaşmayı Trabzonspor'un oyuncuları Okay Yokuşlu ile Felipe Augusto da aileleriyle birlikte izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Dünyanın sonunu getireceği söylenen böcekle ilgili korkutan uyarı: Tüm Türkiye'ye yayılabilir

Dünyanın sonunu getireceği söyleniyordu! Tüm Türkiye tehdit altında
Genç kızın 'Babam hakim' diyerek tehdit ettiği polislerden haber var

Genç kızın "Babam hakim" diyerek tehdit ettiği polislerden haber var
Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu

Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdam:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 275.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wilma Elles çocuklarıyla Fransa'da korku dolu anlar yaşadı

Ünlü oyuncu çocuklarıyla birlikte kaldıkları otelde ölümden döndü
Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu

Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.