Trabzonspor Bitexen Giresunspor'u 2-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Umut Bozok ve Bardhi'nin golleriyle kazanan Trabzonspor, üç puanın sahibi oldu.