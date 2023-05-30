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Trabzonspor Bitexen Giresunspor'u 2-0 Yendi

Trabzonspor Bitexen Giresunspor'u 2-0 Yendi

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Umut Bozok ve Bardhi'nin golleriyle kazanan Trabzonspor, üç puanın sahibi oldu.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Ok

Bitexen Giresunspor : Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Kadir Seven, Campuzano, Mejia, Görkem Sağlam, Sergio, Borjia Sainz, Bajic

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Bakasetas, Siopis, Visca, Trezeguet, Bardhi, Umut Bozok

Goller: Dk. 30 Umut Bozok, Dk. 34 Bardhi ( Trabzonspor )

Sarı kart: Dk. 39 Bakasetas ( Trabzonspor )

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

9. dakikada Visca'nın sol kanattan yaptığı ortada Umut Bozok'un boş pozisyonda kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

21. dakikada Giresunspor defansı çıkmak isterken Trezeguet topu kaptı. Bu oyuncunun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Umut Bozok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

30. dakikada sol kanatta Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Umut Bozok'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 0-1

34. dakikada Alper Uludağ defanstan çıkmak isterken Visca topu kaptı ve Umut Bozok'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içerisine yerden pasıyla buluşan Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Spor

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