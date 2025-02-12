Trabzonspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışma ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.