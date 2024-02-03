Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek dünkü çalışmada yer alan Trezeguet, kadroya dahil edildi.
Kafilede, şu futbolcular yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Stefano Denswil, Oğuzhan Yılmaz, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Ognjen Bakic, Enis Bardhi, Göktan Gürpüz, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Enis Destan, Engin Poyraz Efe Yıldırım.