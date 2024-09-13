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Trabzonspor Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trabzonspor, 15 Eylül Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam etti. Takım, taktik çalışmalara odaklandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik çalıştı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor

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