Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda koordinasyon ve pozisyon oyunu çalışmaları gerçekleştirildi.