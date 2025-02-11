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Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için antrenmanlara başladı. Transfer görüşmelerinde bulunan Umut Güneş ve Serkan Asan antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Bordo-mavililerde, Başakşehir ile transfer görüşmelerinde bulunan Umut Güneş ile Iğdır FK ile transfer görüşmelerinde bulunan Serkan Asan, antrenmanda yer almadı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, sprint ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililerde transfer görüşmelerinde bulunan Umut Güneş ve Serkan Asan, antrenmanda yer almadı. Umut Güneş'in Başakşehir'e, Serkan Asan'ın ise Iğdır FK'ya transfer olması bekleniyor.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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