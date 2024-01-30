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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular yenileme ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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