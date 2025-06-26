Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Uğurcan Çakır'ın yerini doldurmak için harekete geçti.

BERKE ÖZER İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Süper Lig devi Trabzonspor, İkas Eyüpspor'un formasını giyen milli kaleci Berke Özer ile ilgileniyor. Haberde, Karadeniz ekibinin 25 yaşındaki kaleci için Eyüpspor'la görüştüğü ve bilgi aldığı ifade edildi.

BONSERVİS BEDELİ

Öte yandan Eyüpspor'un Berke Özer için istediği bonservis de belli oldu. İstanbul ekibinin Berke Özer için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da 35 maça çıkan tecrübeli eldiven, kalesinde 44 gol gördü ve12 maçta da kalesini gole kapadı.