Trabzonspor, Berk Demir'i Kadrosuna Kattı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon TOFAŞ'ta oynayan 30 yaşındaki uzun forvet Berk Demir ile anlaştığını duyurdu. Berk Demir, Anadolu Efes altyapısında basketbola başladı ve kariyeri boyunca birçok takımda forma giydi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, geçen sezon TOFAŞ'ta forma giyen uzun forvet Berk Demir'i kadrosuna kattı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan 2,04 metre boyundaki oyuncu, Anadolu Efes'in yanı sıra Darüşşafaka ve Türk Telekom'un formalarını da giydi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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