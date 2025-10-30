Haberler

Trabzonspor Basketbol Takımı Royce Dewayne'i Transfer Etti

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr.'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Ayrıca, Ty Gordon ile yollarını ayırdıklarını açıkladılar.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, Amerikalı pivot Royce Dewayne'yi transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Ailemize hoşgeldin Royce Dewayne Hamm Jr. Takımımız, Amerikalı pivot Royce Dewayne Hamm Jr.'ı kadrosuna kattı. Royce'a formamız altında başarılı bir sezon dileriz." İfadeler yer aldı.

Öte yandan Trabzonspor, oyuncu Ty Gordon ile yollarını ayırdı.

Açıklamada, "Teşekkürler Ty Gordon. Kendisine bugüne kadarki değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor



