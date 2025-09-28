Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'ne Galibiyetle Başladı
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u 94-76'lık skorla mağlup etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Trabzonspor ilk periyodu önde tamamlayarak galibiyete ulaştı.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-19 önde tamamlayan Trabzonspor, devreye de 47-38'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta skor avantajını koruyan bordo-mavililer, son periyoda 64-57 önde girmeyi başardı. Karadeniz ekibi, son periyotta ürettiği 30 sayıyla parkeden 94-76'lık skorla galip ayrıldı. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor