Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'ne Galibiyetle Başladı
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u 94-76'lık skorla mağlup etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Trabzonspor ilk periyodu önde tamamlayarak galibiyete ulaştı.

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 94-76'lık skorla kazandı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 20-19 önde tamamlayan Trabzonspor, devreye de 47-38'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta skor avantajını koruyan bordo-mavililer, son periyoda 64-57 önde girmeyi başardı. Karadeniz ekibi, son periyotta ürettiği 30 sayıyla parkeden 94-76'lık skorla galip ayrıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
