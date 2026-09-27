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Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi'nde Bursaspor Basketbol'u 82-76 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Bursaspor Basketbol'u 82-76 yendi. Ev sahibi ekip mücadeleden galip ayrılırken Bursaspor Basketbol ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Alper Gökçebel

Trabzonspor : Canaan 9, Yiğit Arslan 10, Caupain Jr 12, Tilman 9, Manek 7, Keene 12, Tolga Geçim, Yeboah 4, Terry 12, Rıdvan Öncel 7

Bursaspor Basketbol : Hammonds 5, Freeman 20, Watson 15, Ergi Tırpancı 2, Taylor 20, Moore 12, Buğra Çal, Ömer Can İlyasoğlu 1, Washington 1

1. Periyot: 26-22

Devre: 42-39

3. Periyot: 64-56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor Basketbol'u 82-76 yendi.

Mücadelede ilk sayı ev sahibi ekipten Yiğit Arslan'ın elinden geldi. Karşılıklı sayıların kaydedildiği ilk 5 dakikayı Trabzonspor 13-10 önde geçti. Oyun üstünlüğünü ele geçiren bordo-mavililer, Caupain Jr. ve Tilman'ın da devreye girmesiyle ilk periyodu 26-22 üstün tamamladı.

İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, Terry ve Manek'in skora katkı vermesiyle çeyreğin son bölümünde farkı 9 sayıya çıkardı: 42-33.

Mücadeleyi bırakmayan konuk ekip, Watson'ın sayılarıyla farkı azaltsa da Trabzonspor soyunma odasına 42-39 önde gitti.

Ev sahibi ekip, üçüncü periyotta da üstünlüğünü korudu. Karadeniz temsilcisi, Terry ve Yiğit Arslan'ın sayılarıyla 32. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 49-39. Konuk ekip, Freeman ile etkili olmaya çalıştı ama Trabzonspor üçüncü periyodu da önde tamamladı.

Son çeyrekte taraftarının da desteğini arkasına alan Trabzonspor, karşılaşmadan 82-76 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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