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Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Notae'yi renklerine bağladı

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Trabzonspor Basketbol Takımı, İtalya'nın Trapani Shark takımında oynayan ABD'li skorer oyun kurucu JD Notae'yi kadrosuna kattı.

Trabzonspor Basketbol Takımı, İtalya ligi ekiplerinden Trapani Shark'ta forma giyen ABD'li skorer oyun kurucu Janaud Notae'yi transfer etti.

Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Notae ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, ABD'li skorer oyun kurucu JD Notae'yi kadrosuna kattı. Notae'ye formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Notae, kariyerinde daha önce Yunanistan'ın Aris takımında da oynamıştı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
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