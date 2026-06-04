Trabzonspor Basketbol Takımı, Brady Manek ile Troy Caupain transferlerini duyurdu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor, ABD'li oyuncular Brady Manek ve Troy Caupain ile anlaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li oyuncular Brady Manek ve Troy Caupain'i transfer etti.
Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brady Manek ile 30 yaşındaki Troy Caupain ile anlaşmayı varıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Enes Sansar