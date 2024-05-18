Trabzonspor Basketbol A Takımı, Gaziantep Belediye'yi mağlup etti

Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol A Takımı, play-off son 12 turunda Gaziantep Belediye'yi 84-68 mağlup etti.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 23-13 sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ise 35-36 Gaziantep Belediye'nin üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıyla beraber baskısını artıran ve üçüncü periyodu 56-48 bitiren bordo-mavililer, maçın son periyodunda ise 28 sayı atarak karşılaşmayı 84-68 galip tamamladı.

Bu sonuçlara göre Karadeniz ekibi, son 12 turu rövanş maçında 25 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Gaizantep Belediye ile karşılayacak.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Basketbol A Takımı antrenörü Osman Ekici, "Hafta içi bu karşılaşmaya iyi hazırlandık, maçın zor geçeceğini biliyorduk. İlk yarıda oyunun bazı bölümlerinde kolay pozisyonlar verip rakibimizin geri gelmesine neden olduk. İkinci yarıda istediklerimizi doğru yaparak maçı kazanmasını bildik. Rövanş karşılaşması için avantaj sağlamış olduk. Rövanş karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanarak turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.