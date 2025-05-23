Trabzonspor Başkanı'ndan Teknik Dönüşüm Vurgusu

Trabzonspor Başkanı'ndan Teknik Dönüşüm Vurgusu
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin takıma katılmasıyla oyunun kalitesinde önemli bir gelişme yaşandığını belirtti. Kulüp dergisinde yaptığı açıklamada, hücum çeşitliliğinin arttığını ve takım savunmasında gelişmeler olduğunu ifade etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin gelişiyle oyun modelinde niteliksel bir dönüş olduğunu söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, dalgalı geçen sezonun son düzlüğünde Teknik Direktör Fatih Tekke'nin gelişiyle oyun modellerinde bir değişim olduğunu belirterek, "Futbol A Takımımız adına dalgalı geçen sezonun son düzlüğünde özellikle Fatih Tekke'nin gelişiyle birlikte oyun modelimizde niteliksel bir dönüşüm gözlemlenmiştir. Hücum çeşitliliği artmış, takım savunması koordinasyonu gelişmiş, topa sahip olma süresi yükselmiştir. Bu teknik dönüşüm bizi Türkiye Kupası'nda finale taşımış, lig sıralamasında da yukarıya doğru ivmelendirmiştir" dedi.

Önlerinde uzun bir yol olduğunu belirten Doğan, "Bu yol; vizyonla çiziliyor, taşları bilimle ve akılla döşeniyor. Trabzonspor hem geçmişinin mirasıyla hem de çağın gereklilikleriyle yolunda emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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