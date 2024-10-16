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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TTSO'yu Ziyaret Etti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TTSO'yu Ziyaret Etti
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi ile bir araya gelerek plaket takdimi ve iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Çelebi, TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Hülya Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri, Ertuğrul Doğan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Doğan ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı dileyen Çelebi, günün anısına plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Spor

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