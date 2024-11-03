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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Sert Açıklamalar

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Sert Açıklamalar
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Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımının sahada mücadele ettiğini, ancak saha dışındaki şerefsizlere mağlup olduklarını belirtti. Doğan, hakemle ilgili sert eleştirilerde bulundu ve haksızlıkların arkasındaki nedenleri bildiklerini ifade etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, sahada takımın gereken mücadeleyi gösterdiğini belirterek, saha dışındaki şerefsizlere mağlup olduklarını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, sahalarında 3-2 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası çok sert açıklamalarda bulundu. Doğan, "Takımımı ve oyuncuları tebrik ederim, gereken mücadeleyi gösterdiler. Sahada kaldılar ama saha dışındaki şerefsizlere maalesef mağlup oldular. Ligin başından beri Trabzonspor üzerine oynanan haysiyetsizce, ahlaksızca oynanan bir oyun var. Biz bunun arkasında neyin olduğunu biliyoruz. Birinci operasyon Trabzonspor takımına yapılan operasyon, ikinci operasyonu ise zamanı gelince açıklayacağız. Ben her şeyden önce taraftarımıza ve burayı dolduran binlerce insana üzüldüm. Bu maçı kazanmak ve burada galibiyeti görmek için gelmiş ama buraya planlı bir şekilde gönderilen şerefsize yenilmiş" ifadelerini kullandı.

"Pozisyonu gördüğünü söyleyen hakem, planlı olarak gönderildi"

Doğan, "Arkadaşlar ilk golle alakalı bu saatten sonra bana kimse bir şey anlatamaz. O pozisyonun faul olduğunu gördüğünü iddia eden hakem 'ben pozisyonu gözümle gördüm' diye işaret ediyor. Kural artık belli, neyin ne olduğunu herkes biliyor. Buraya biri tarafından planlanarak gönderilmiş. Açık ve net söylüyorum. Trabzon şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık sonuna geldi bu iş. Bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert bir şekilde bildirecek" dedi.

Doğan, yaptığı açıklamaların ardından stadyumdan ayrıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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