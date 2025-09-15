Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe'ye Sert Yanıt

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt vererek, "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir." dedi.

Trendyol Süper Lig'de dün Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilen bordo-mavililerde başkan Ertuğrul Doğan, karşılıklı yapılan açıklamaların ardından ikinci kez kulüp sitesinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

Doğan, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un yapmış olduğu seviyesiz, gerçekleri çarpıtan ve Trabzonspor camiasına karşı haddini aşan açıklamalarını ibretle takip ettik. Fenerbahçe Başkanı'nın ağzına sakız ettiği 'kumpas' söylemi 2010-2011 yılında işlenen günahları örtmek için kamuoyuna servis edilen trajikomik bir ifadedir. Oynadığımız maçtan sonra canlı yayında Fenerbahçeli yöneticinin 'ikinci yarıda hakem taraf değiştirdi' ifadeleri de muhatap olduğumuz 'zekaların' ne derecede olduğunu göstermektedir. Fenerbahçe Kulübünü yönetenlerin 'zihniyeti' ve 'ciddiyeti' logolarına koydukları 5 yıldızdan bellidir. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Kirlettiğiniz şampiyonluk kupamız orada oldukça da yüzünüz gülmeyecektir."