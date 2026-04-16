Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, RAMS Başakşehir ile 19 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda Nijeryalı forvet Paul Onuachu da yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmana Corendon Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nijeryalı forvet Paul Onuachu da katıldı.
Bordo-mavililer idmanda pas ve taktik çalışmaları yaptı.
Karadeniz temsilcisi, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Enes Sansar