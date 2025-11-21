Trabzonspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 15.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.