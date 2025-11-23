Haberler

Trabzonspor, Başakşehir ile Maç Öncesi İstanbul'a Gitti

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, tedavisi devam eden Stefan Savic'ten yoksun olarak İstanbul'a gitti. Cezalı oyuncular nedeniyle kadroda değişiklikler yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, tedavisi devam eden Stefan Savic'ten yoksun olarak İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde son antrenmanını yapan bordo-mavililer, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla İstanbul'a gitti. Kafilede tedavisi devam eden Savic'in yanı sıra cezalı oyuncular Benjamin Bouchouari, Boran Başkan ve Salih Malkaçoğlu yer almadı. Tekke, eksik oyuncuların yerine Yakuphan Sarıalioğlu ve Onuralp Çakıroğlu'nu kamp kadrosuna dahil etti.

Trabzonspor'un, 22 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Rayyan Baniya, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Yakuphan Sarıalioğlu, Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Paul Onuachu, Danylo Sikan." - TRABZON

Haberler.com
