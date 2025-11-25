Trabzonspor, Başakşehir'i 4-3 mağlup etti
Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'i 4-3 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Trabzonspor'un gollerini Felipe Agusto, Paul Onuachu ve Ernest Muçi kaydetti.
(İSTANBUL) - Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 4-3 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Rams Başakşehir, Trabzonspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Trabzonspor 4-3 kazandı.
Trabzonspor'a Başakşehir deplasmanında galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Felipe Agusto, 76. dakikada penaltıdan Paul Onuachu, 77. ve 90artı11. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti.
Ev sahibi Başakşehir'in gollerini ise 22. dakikada penaltıdan Davie Selke, 45. dakikada Eldar Şahmuradov ve 90artı1. dakikada Bertuğ Yıldırım attı. Başakşehir, Fasty Ebusele'in kırmızı kart görmesiyle 10. dakikadan sonra maçı 10 kişi oynadı.