Haberler

Trabzonspor, Başakşehir'i 4-3 mağlup etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'i 4-3 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Trabzonspor'un gollerini Felipe Agusto, Paul Onuachu ve Ernest Muçi kaydetti.

(İSTANBUL) - Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 4-3 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Rams Başakşehir, Trabzonspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Trabzonspor 4-3 kazandı.

Trabzonspor'a Başakşehir deplasmanında galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Felipe Agusto, 76. dakikada penaltıdan Paul Onuachu, 77. ve 90artı11. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti.

Ev sahibi Başakşehir'in gollerini ise 22. dakikada penaltıdan Davie Selke, 45. dakikada Eldar Şahmuradov ve 90artı1. dakikada Bertuğ Yıldırım attı. Başakşehir, Fasty Ebusele'in kırmızı kart görmesiyle 10. dakikadan sonra maçı 10 kişi oynadı.

Kaynak: ANKA / Spor
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği ülkeden beklenen haber geldi
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu

Belediye başkanının yeğeni evde korkunç halde ölü bulundu
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade
İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı

Skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.