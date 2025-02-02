Trabzonspor, Bandırma Bordo Basketbol'u Farklı Geçti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol'u 97-70 yendi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda karşılıklı üç atışlarla başlayan ilk periyot 22-22 eşitlikle sonuçlandı. İkinci periyotta boyalı alanda etkili olan Trabzonspor, ilk yarıyı 50-32 önde tamamladı.

Ty Gordon ile James Frazier'ın karşılıklı sayılarıyla geçilen üçüncü periyot, 75-52 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlanırken, son periyotta da etkili oyununu sürdüren Trabzonspor, parkeden 97-70 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve iki maç eksiği bulunan Trabzonspor puanını 37'ye yükseltirken, bir maçı eksiği olan Balıkesir temsilcisinin puanıysa 33 oldu.