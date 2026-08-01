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Trabzonspor, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Katar'ın Al Sadd takımı ile oynadığı hazırlık maçının ardından dünü izinli geçiren bordo-mavililer, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Avusturya'nın Schladming kasabasında yağış altında yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Avusturya kampı etabını yarın TSİ 17.30'da İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.

Kaynak: AA
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