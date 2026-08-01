Trabzonspor, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre Katar'ın Al Sadd takımı ile oynadığı hazırlık maçının ardından dünü izinli geçiren bordo-mavililer, bu akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Avusturya'nın Schladming kasabasında yağış altında yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının Avusturya kampı etabını yarın TSİ 17.30'da İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.

Kaynak: AA