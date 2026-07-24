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Trabzonspor, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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- Tedavileri devam eden Batagov ve Okay Yokuşlu, akşam antrenmanına katılmadı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde sabah kondisyon çalışması yapan bordo-mavililer, akşam ise ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yaptıktan sonra taktik çalışmaya geçti. Antrenmana tedavileri süren Batagov ve Okay Yokuşlu, katılmadı.

Zeyyat Kafkas da antrenmanı takip etti

Trabzonspor'un antrenmanını kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas da takip etti.

Bordo-mavili takımla birlikte Avusturya'ya gelen Kafkas'ın 2 Ağustos'a kadar sürecek kampta yer alacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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