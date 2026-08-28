Haberler

Trabzonspor Avrupa'ya veda etti, Tekke istifa etti

Trabzonspor Avrupa'ya veda etti, Tekke istifa etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

(BUDAPEŞTE) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise karşılaşmanın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İlk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor, rövanş karşılaşmasını 9 kişi tamamladı.

Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 19'uncu dakikada Callum O'Dowda, 54'üncü dakikada Marius Corbu, 59'uncu dakikada Bamidele Yusuf ve 86'ncı dakikada Krisztian Lisztes kaydetti.

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, 13'üncü dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bordo-mavililerde Sidny Lopes Cabral da 57'nci dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Aynı pozisyonun ardından Ferencvaros penaltı kazandı.

Karşılaşmadan 4-0 mağlup ayrılan Trabzonspor, iki maç sonunda toplamda 5-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Bordo-mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Konferans Ligi kura çekimi yarın Monako'da gerçekleştirilecek.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa etti

Dünya yıldızlarını getiren Süper Lig devinde istifa şoku
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik

3 bölgede kırmızı alarm! Bu tarihlere dikkat, risk artıyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

F.Bahçe ve G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki birbirinden zor muhtemel rakipleri
Enes Ünal vitesi 5'e taktı, takımına turu getirdi

Bu çocuğu kim durduracak? Milli takımımıza golcü gibi golcü!
Fenerbahçe transferi bitirdi: Oppong, cuma günü İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe transferi bitirdi: Yıldız oyuncu İstanbul'a geliyor
Sağlık kontrollerinden geçiyor! Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Sağlık kontrollerinden geçiyor! İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda

Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok

Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok
Ferencvaros'a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek

Trabzonspor çok farklı kaybetti