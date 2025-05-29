Trabzonspor, Antalyaspor Karşısında Galibiyet Peşinde

Trabzonspor, Antalyaspor Karşısında Galibiyet Peşinde
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. 35 maçta 48 puan toplayan bordo-mavililer, 6. sıradaki Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunuyor ve galibiyetle sıralamadaki yerini korumayı hedefliyor. Ancak takımda bazı oyuncular kart cezası ve sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.

Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.

Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavili takım, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya'ya gidecek.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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