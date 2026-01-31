Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'a penaltıdan beraberliği getiren Onuachu, ikinci penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturamadı.
- Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki maç 1-1 sona erdi.
- Antalyaspor 43. dakikada Van de Streek'in golüyle 1-0 öne geçti, Trabzonspor 53. dakikada Onuachu'nun penaltı golüyle 1-1 eşitliği sağladı.
- Trabzonspor 42 puan, Antalyaspor 20 puan aldı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor karşılaştı. Zorlu karşılaşma 1-1 sona erdi.
Corendon Airlines Park'taki maçın ilk yarısında Antalyaspor rakibinden üstün bir futbol ortaya koydu. Kırmızı-Beyazlılar, 43. dakikada Oulai'nin düşmesi sonrası topu önünde bulan Van de Streek'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı.
ONUACHU EŞİTLİĞİ GETİRDİ
İkinci yarıya hızlı giren Trabzonspor, 53. dakikada Onuachu'nun penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. İtirazlarını sürdüren Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 54. dakikada üst üste iki sarı karttan kırmızı kart gördü.
Trabzonspor maçın son anlarında VAR incelemesinin ardından bir kez daha penaltı kazandı. 81'de Onuachu'nun vuruşunu Julian ayağıyla çıkardı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 42, Antalyaspor 20 yaptı.