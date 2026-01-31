Haberler

Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü

Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'a penaltıdan beraberliği getiren Onuachu, ikinci penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturamadı.

  • Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor arasındaki maç 1-1 sona erdi.
  • Antalyaspor 43. dakikada Van de Streek'in golüyle 1-0 öne geçti, Trabzonspor 53. dakikada Onuachu'nun penaltı golüyle 1-1 eşitliği sağladı.
  • Trabzonspor 42 puan, Antalyaspor 20 puan aldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor karşılaştı. Zorlu karşılaşma 1-1 sona erdi.

Corendon Airlines Park'taki maçın ilk yarısında Antalyaspor rakibinden üstün bir futbol ortaya koydu. Kırmızı-Beyazlılar, 43. dakikada Oulai'nin düşmesi sonrası topu önünde bulan Van de Streek'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı.

ONUACHU EŞİTLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıya hızlı giren Trabzonspor, 53. dakikada Onuachu'nun penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. İtirazlarını sürdüren Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 54. dakikada üst üste iki sarı karttan kırmızı kart gördü.

Trabzonspor maçın son anlarında VAR incelemesinin ardından bir kez daha penaltı kazandı. 81'de Onuachu'nun vuruşunu Julian ayağıyla çıkardı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 42, Antalyaspor 20 yaptı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Spor
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir

İran'a saldırı tarihi belli oldu, Trump müttefik ülkeye bilgi verdi
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş

Trump'ın seçimi yangını körükledi! Altın ve gümüşte büyük çöküş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA'lar başkentin üzerinde uçuyor! İsrail o ülkeyi vurdu
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Hollywood efsanesi Catherine O'Hara hayatını kaybetti

Herkes o rolle tanıyordu, efsane oyuncu hayatını kaybetti
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı
İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti

İHA'lar başkentin üzerinde uçuyor! İsrail o ülkeyi vurdu
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti