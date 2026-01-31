Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Trabzonspor karşılaştı. Zorlu karşılaşma 1-1 sona erdi.

Corendon Airlines Park'taki maçın ilk yarısında Antalyaspor rakibinden üstün bir futbol ortaya koydu. Kırmızı-Beyazlılar, 43. dakikada Oulai'nin düşmesi sonrası topu önünde bulan Van de Streek'in golüyle devreyi 1-0 önde kapattı.

ONUACHU EŞİTLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıya hızlı giren Trabzonspor, 53. dakikada Onuachu'nun penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı. İtirazlarını sürdüren Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 54. dakikada üst üste iki sarı karttan kırmızı kart gördü.

Trabzonspor maçın son anlarında VAR incelemesinin ardından bir kez daha penaltı kazandı. 81'de Onuachu'nun vuruşunu Julian ayağıyla çıkardı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 42, Antalyaspor 20 yaptı.