Trabzonspor, Anadolu Efes'e 74-81 Mağlup Oldu

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Anadolu Efes'e 74-81 yenildi. İlk periyot eşitlikle geçilirken, devreyi Anadolu Efes önde tamamladı. Trabzonspor, son periyotta farkı kapatmaya çalışsa da yeterli olamadı.

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON ,

SALON: Hayri Gür Spor Salonu

HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Tolga Edis

TRABZONSPOR: Reed 23, Tinkle 8, Cem Ulusoy, Okben Ulubay 8, Delgado 10, Grant 7, Alican Güney, Berk Demir 11, Yeboah 3, Taylor 2, Silins 2, Dorukhan Engindeniz.

ANADOLU EFES: Şehmus Hazer 19, Beaubois 2, Jordan Loyd 8, Bryce Dessert 4, PJ Dozier 13, Davit Mutaf 3, Cole Swider 11, Erkan Yılmaz 6, Rüzgar Fenemen, Roland Smits 8, Burak Can Yıldızlı, Kai Jones 7.

1'İNCİ PERİYOT: 17-17

DEVRE: 35-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-61

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Anadolu Efes'e 74-81 mağlup oldu.

Maça dengeli başlayan iki ekip, karşılıklı sayılarla ilk periyodu 17-17 eşitlikle tamamladı. İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Şehmuz'un dış atışlarıyla farkı açarken, Trabzonspor'da Grant ve Delgado'nun sayıları farkı kapatmaya yetmedi. Devre 45-35 Anadolu Efes üstünlüğüyle sonuçlandı.

Üçüncü periyotta bordo-mavililer tempoyu artırdı. Reed'in dış şutlardaki yüksek yüzdesi ve Delgado'nun pota altı katkısıyla fark 3 sayıya kadar indi. Ancak Anadolu Efes bu bölümü 60-63 önde kapattı.

Son periyotta Anadolu Efes tecrübesini ortaya koydu. Şehmuz ve Dozier'in sayılarıyla fark yeniden açılırken, Trabzonspor Reed ve Taylor'la skoru taşımaya çalıştı ancak yeterli olmadı. Mücadele 81-74 Anadolu Efes üstünlüğüyle sona erdi. Trabzonspor'da Marquese Reed 23 sayı ile hem takımının hem maçın en skorer oyuncusu olurken, Anadolu Efes'te Şehmuz Hazer 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Maçı Trabzonsporlu futbolcular Andre Onana, Tim Jabol-Folcarelli ve Onuralp Çevikkan da tribünden takip etti. Onana'nın heyecanı ve sevinci, taraftarların büyük ilgisini çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
