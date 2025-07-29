Trabzonspor, Altınordu'nun Genç Stoperi Bilal Demirağ'ı Takibe Aldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi orta saha oyuncusu Sami'yi 1461 Trabzon'a, kaleci Serhat'ı Kocaelispor'a sattıktan sonra sol kanat Mustafa Duru ve kaleci Arda'yı Galatasaray'a uğurlayan Altınordu'da 16 yaşındaki stoper Bilal Demirağ'a Trabzonspor'un talip olduğu belirtildi. Karadeniz temsilcisinin, İzmir ekibiyle pazarlıkları sürdürdüğü ifade edildi. Futbola başladığı Altınordu'da geçen sezon profesyonel olan Bilal, altyapı takımlarının dağıtılmasının ardından devre arasında A takıma dahil edildi. Alt yaş gruplarında 23 kez milli formayı terleten genç savunma oyuncusunun antrenmanlara çıkmaya devam ettiği kaydedildi. Bilal, henüz profesyonel kategoride bir maça çıkmadı.

HÜSEYİN YÜCEL İDDİASI

Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımın yarışmacı haklarını satmak için yatırımcı adaylarıyla görüşmeleri sürdürürken, kırmızı-lacivertli kulübün ismi son olarak Hüseyin Yücel ile anıldı. Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın yerine bir dönem vekaleten başkanlık koltuğuna oturan Yücel, son genel kurulda Serdal Adalı ile girdiği başkanlık yarışını kaybetmişti. Hüseyin Yücel'in Altınordu'nun sadece A takımıyla ilgilenmediği, kulübün tesisleriyle de ilgilendiği iddia edildi.