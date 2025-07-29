Trabzonspor, Altınordu'nun Genç Stoperi Bilal Demirağ'ı Takibe Aldı

Trabzonspor, Altınordu'nun Genç Stoperi Bilal Demirağ'ı Takibe Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi kadro düzenlemeleri yaparken, 16 yaşındaki stoper Bilal Demirağ'a Trabzonspor'un talip olduğu bildirildi. Bilal, profesyonel ligde henüz maça çıkmamış olsa da altyapı milli takımlarında 23 kez forma giymiştir.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi orta saha oyuncusu Sami'yi 1461 Trabzon'a, kaleci Serhat'ı Kocaelispor'a sattıktan sonra sol kanat Mustafa Duru ve kaleci Arda'yı Galatasaray'a uğurlayan Altınordu'da 16 yaşındaki stoper Bilal Demirağ'a Trabzonspor'un talip olduğu belirtildi. Karadeniz temsilcisinin, İzmir ekibiyle pazarlıkları sürdürdüğü ifade edildi. Futbola başladığı Altınordu'da geçen sezon profesyonel olan Bilal, altyapı takımlarının dağıtılmasının ardından devre arasında A takıma dahil edildi. Alt yaş gruplarında 23 kez milli formayı terleten genç savunma oyuncusunun antrenmanlara çıkmaya devam ettiği kaydedildi. Bilal, henüz profesyonel kategoride bir maça çıkmadı.

HÜSEYİN YÜCEL İDDİASI

Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, A takımın yarışmacı haklarını satmak için yatırımcı adaylarıyla görüşmeleri sürdürürken, kırmızı-lacivertli kulübün ismi son olarak Hüseyin Yücel ile anıldı. Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın yerine bir dönem vekaleten başkanlık koltuğuna oturan Yücel, son genel kurulda Serdal Adalı ile girdiği başkanlık yarışını kaybetmişti. Hüseyin Yücel'in Altınordu'nun sadece A takımıyla ilgilenmediği, kulübün tesisleriyle de ilgilendiği iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında sadece Bursa'da devam ediyor

4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, 1 ilde devam ediyor
Bursa'da havai fişek atarak yangına sebep olan 4 kişi yakalandı

Bursa'da orman yangınına sebep olan 4 kişi yakalandı
Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı! İşte ilk ifadesi

İşaret fişeğiyle ormanı yakan şahsın ilk ifadesi! Topu babasına attı
Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok

Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım

Elindeki anketi açıklayıp iddialı konuştu: O gece siyaseti bırakırım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.