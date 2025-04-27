Trabzonspor, Alanyaspor'u 4-3 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Hadergionaj'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Sporar'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlara gitti. 4-3

88. dakikada Zubkov, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise meşin yuvarlak Ertuğrul'dan döndü. Dönen topa Arif Boşluk'un şutunda kaleci bir kez daha gole izin vermedi.

90. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Makouta'nun vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Hakem: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk.80), Mendy (Lundstram dk. 70), Ozan Tufan (Cham dk. 89), Sikan (Enis Destan dk. 70), Zubkov (Cihan Çanak dk.89), Visca, Banza

Yedekler: Muhammet Tapa Tepe, Ali Eren Öztürk, Nwakaeme, Savic, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Reis Lima, Yusuf Özdemir, Jure Balkovec, Richard Coelho (Efecan Karaca dk. 83), Janvier, Cordova (Arda Usluoğlu dk. 89), Vilhena (Makouta dk. 75), Andraz Sporar

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Umut Mert Toy, Enes Keskin, Muhammet Ali Apaydın, Yusuf Can Karademir

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller: Zubkov (dk. 7), Sıkan (dk. 17 ve 38), Banza (dk. 45+2) (Trabzonspor), Cordova (dk. 27), Hadergjonaj (dk. 45), Sporar (dk. 52) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Yusuf Özdemir, Janvier, Vilhena (Alanyaspor), Malheiro, Mendy, Batagov (Trabzonspor) - TRABZON