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Trabzonspor Alanyaspor'u 2-0 yendi, Reis gol yemeden 6. galibiyete sevindi

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Trabzonspor Alanyaspor'u 2-0 yendi, Reis gol yemeden 6. galibiyete sevindi
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Teknik Direktör Thomas Reis, maç sonunda savaşan bir takım gördüğünü belirterek üst üste 6. galibiyetlerini ve bu süreçte yine gol yemeden kazandıklarını kaydetti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Alanyaspor maçının ardından mücadeleden memnun olduğunu belirterek, "Bugün savaşan bir takım gördüm. Bizim için en önemli şeylerden biri bu. Her zaman aynı mantaliteyle sahaya çıkmalıyız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu. Perşembe günü Freiburg karşısında zorlu bir mücadele verdiklerini hatırlatan Reis, bu karşılaşmadan yalnızca 50 saat sonra Alanya deplasmanına geldiklerini söyledi. Takımının karşılaşmanın başından itibaren iyi bir performans sergilediğini belirten Reis, ilk yarıda daha fazla gol bulmaları halinde maçı erken koparabileceklerini ifade etti. Üst üste 6. galibiyetlerini aldıklarını ve bu süreçte yine gol yemeden kazandıklarını kaydeden Reis, "Dolayısıyla çok mutluyuz ve takımımızla gurur duyuyoruz. Milli arada biraz daha fazla dinlenme fırsatı bulacağız. Sonrasında oynayacağımız maç için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Savaşan bir takım gördüm"

Takımın ortaya koyduğu mücadeleye dikkat çeken Reis, "Bugün itibarıyla takımda gördüğüm şey savaşan bir takımdı. Benim için en temel ve en önemli şeylerden biri bu. Her zaman aynı mantaliteyle sahaya çıkmalısınız. Bazen üst üste maçlar oynadığınızda yorgunluk nedeniyle konsantrasyon kaybı yaşayabiliyorsunuz. Ancak bugün iyi kontratak fırsatları da bulduk. Bu pozisyonlarda daha az dokunuş yaparak takım arkadaşlarımızı bulabilseydik daha etkili olabilirdik. Genel olarak orta sahada çok iyi pozisyon aldığımızı düşünüyorum. Rakibimizin de bugün bize karşı oynamaktan çok mutlu olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

"Kalite tek başına yeterli değil"

Takımdaki oyuncu kalitesine de değinen Reis, kaliteli futbolculara sahip olmanın tek başına başarı için yeterli olmadığını vurguladı. Reis, "Burada çok büyük isimler, çok kaliteli oyuncular ve büyük bir tecrübe var. Ancak kalite tek başına yeterli değil. Kalitenin yanına sıkı çalışmayı ve en iyi mücadeleyi göstermeyi de eklemek gerekiyor. Oyuncularımızın bu mantaliteyi sahaya yansıtması ve hücumda da takıma yardımcı olması gerekiyor. Her maçta en doğru çözümleri bulmaya çalışıyoruz. Elbette bu maçta sıkıntı yaşadığımız bazı durumlar da oldu. Bunların üzerine çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Taraftara 3 puan hediyesi

Trabzonspor taraftarlarına da teşekkür eden Reis, Alanya ile Trabzon arasındaki mesafeye rağmen takımlarını deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarların kendileri için büyük güç olduğunu söyledi. Taraftar desteğinin önemine değinen Reis, "Taraftarlarımız her zaman bizim için itici bir güç oluyor. Onların önünde oynamak harika bir his. Bazen bizim de taraftarlarımıza hediye vermemiz gerekiyor. Bu hediye genellikle 3 puan oluyor. Onları buradan 3 puanla uğurlayabildiğimiz için mutluyuz. Hem iç sahada hem deplasmanda taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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