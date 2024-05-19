Trabzonspor, Abdullah Avcı ile hedeflere adım adım ilerliyor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile adım adım hedeflere gidiyor. Bordo-mavililerin, Avcı ile bir sonraki hedefi ise Beşiktaş'ı kupa finalinde yenerek, Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek.

Bordo-mavili takım, Teknik Direktör Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından, Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica ile yakalayamadığı başarıyı, Abdullah Avcı'nın 2. kez göreve gelmesiyle birlikte hedeflerine ulaşmayı başladı.

Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile ilk sezonu olan 2020-2021 sezonunda 2.03 puan ortalaması, şampiyon olarak tamamladığı 2021-2022 sezonunda 2.13 puan ortalaması tutturdu. 60 yaşındaki çalıştırıcı görevden ayrıldığı 2022-2023 sezonunda 1.65, bu sezon ise 29 maçta 1.79 puan ortalaması elde etti.

Lig 3.'lüğünü garantiledi

Teknik Direktörü Nenad Bjelica ile bu sezon ilk 8 haftada 12 puan toplayarak 7. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 29 maçta 52 puan toplayarak sezonun bitimine 1 maç kala üçüncülüğü garantiledi. Deneyimli teknik adamın takımın başına geçmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin açık ara önde götürdüğü ligde, bitime son 1 hafta kala üçüncülük hedefine ulaştı. Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Sıradaki hedef Türkiye Kupası zaferi

Bordo-mavili takıma ikinci gelişinin ardından 220 gün geçiren Avcı, ligi üçüncü sırada tamamlamak ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olarak hedef belirlediğini aktarmıştı. Trabzonspor, Avcı ile birlikte 6 maçın ardından kupada finale yükseldi. Karadeniz ekibi, dördüncü turdan başladığı kupada Çorum FK'yı ve beşinci turda Manisa FK'yı 3-1'lik skorlarla geçti. Son 16 turunda ise Gençlerbirliği'ni 2-1, çeyrek finalde ise Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Yarı Final ilk maçında sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2, deplasmanda ise 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. - TRABZON